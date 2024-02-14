На побережье Южной Каролины обнаружили мумию дельфина

Специалисты предполагают, что млекопитающее умерло в каком-то другом месте, а затем его принесло волнами к острову Хилтон-Хед. Причину гибели установить невозможно, но, вероятно, она могла произойти во время неудачной охоты месяцы назад. Порой афалины группами выбрасываются на берег, увлекая за собой мелких рыбок. На суше они хватают свою добычу и успешно возвращаются в море. Однако дельфин может не скатиться обратно в воду и из-за этого погибнуть.