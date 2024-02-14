На побережье Южной Каролины обнаружили мумию дельфина

Жители штата Южная Каролина (США) во время прогулки по побережью близ острова Хилтон-Хед обнаружили мумифицированную тушу дельфина. О своей находке они сообщили в некоммерческую организацию Lowcountry Marine Mammal Network (LMMN), которая специализируется на охране морских млекопитающих. Об этом пишет N+1.
На место обнаружения мумии выехала морской биолог Эмбер Кюн. После осмотра находки специалист поняла, что перед ней обыкновенная афалина — морское млекопитающее семейства дельфиновых.
Длина тела животного составляет 2,4 метра, его возраст и пол пока что остаются неизвестными. Кюн считает, что афалина умерла за несколько недель до обнаружения жителями США. В мумию она превратилась вследствие выброса на берег и воздействия на останки солнечного света.
Несмотря на то, что туша дельфина действительно похожа на мумию, Кюн считает такое ознаменование неправильным. Дело в том, что труп успел сильно разложиться, прежде чем высохнуть на солнце.
Специалисты предполагают, что млекопитающее умерло в каком-то другом месте, а затем его принесло волнами к острову Хилтон-Хед. Причину гибели установить невозможно, но, вероятно, она могла произойти во время неудачной охоты месяцы назад. Порой афалины группами выбрасываются на берег, увлекая за собой мелких рыбок. На суше они хватают свою добычу и успешно возвращаются в море. Однако дельфин может не скатиться обратно в воду и из-за этого погибнуть.
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Анна Морозова