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18:50 (мск), источник: РБК Life

Гигантское загадочное животное выбросило на пляж в Великобритании

Жительница Великобритании нашла останки гигантского морского существа, выброшенные на пляж в графстве Северный Йоркшир. Об этом сообщает Daily Mail. Длина морского обитателя достигает 5 м.

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61-летняя Кэролайн Пиндар рассказала, что сначала приняла находку за рыболовные сети или морскую пену. Впрочем, когда женщина подошла поближе, то увидела огромную тушу загадочного морского обитателя, длина которой достигала около пяти метров.

Идентифицировать существо крайне сложно, так как оно было найдено без головы и хвоста, а из кожи торчали кости. Известно только то, что животное обладало пятнистым и белым окрасом.

Опубликованные в Сети фотографии таинственного существа озадачили не только пользователей, но и многочисленных экспертов. Даже опытные специалисты не смогли точно идентифицировать животное. По мнению пользователей, найденная туша похожа на тюленя, моржа и гигантского дельфина.

Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл отметил, что найденное пенсионеркой существо может быть малым полосатиком — китом из семейства полосатиковых.

Незадолго до этого тысячи сардин выбросило на берег около рыболовного порта Той на острове Хоккайдо в Японии. Среди возможных причин случившегося эксперты называли резкое похолодание и деятельность хищников, которые могли загнать рыбу на мелководье.

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