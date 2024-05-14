На Марсе впервые зарегистрирован выброс плазмы

В 2014 году к Марсу отправился аппарат MAVEN («Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе»). Зонд наблюдает не только за атмосферой, но и магнитным полем Красной планеты. Его, как такового, у нее не осталось, а вот силу поля от намагниченных в прошлом пород в коре планеты аппарат улавливает с высоты в сотни километров.