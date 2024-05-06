Отсутствие воды на Венере связано с круговоротом ионов в ее атмосфере

Возникающий в результате этого атомарный водород легко улетучивается в космос, что в прошлом никак не учитывалось астрономами, так как ни один ранее запущенный к Венере космический аппарат не был способен зафиксировать присутствие ионов HCO+ в ее атмосфере. Последующие венерианские миссии, как надеются ученые, не будут обладать подобным недостатком, что позволит проверить эту теорию и оценить прошлую и текущую скорость улетучивания водорода из атмосферы Венеры.