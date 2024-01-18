На комете впервые в истории обнаружены пещеры

Ученые из Национального центра научных исследований Франции обнаружили заполненные льдом полости в комете 67P/Чурюмова — Герасименко. Об этом пишет NewScientist.

Специалисты использовали трехмерную реконструкцию поверхности кометы, которая показала, что в ней есть три глубокие пещеры. Затем ученые использовали 3D-изображения, чтобы смоделировать полости и узнать их размер.

Оказалось, что глубина пещер составляет от 20 до 47 метров. Эксперты предполагают, что таких полостей в 67Р достаточно много, но пока что недостаточно данных, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Также команда специалистов выяснила, как возникли струи газа и пыли, исходящие от кометы, которые ученые наблюдали в 2015 году. Они появлялись каждое утро, когда солнечный свет нагревал холодную поверхность 67P.

Исследователи выяснили, что струи образовывались в тот момент, когда освещалась одна из трех пещер. В результате попадания солнечных лучей лед в полости тает и поднимается на поверхность. Но пока точно неясно, из чего состоит вещество. Если это вода, то, говорят специалисты, это представит особый интерес для научного сообщества.

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Анна Морозова