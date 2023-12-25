В России в 2024 году будут наблюдаться лунные затмения, звездопады и кометы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина, Виталий Корнеев/. Високосный 2024 год, февраль в котором будет длиннее на сутки, для россиян станет временем наблюдения двух лунных затмений, двух суперлуний и максимальной активности ряда метеорных потоков. Жители РФ также смогут невооруженным глазом увидеть несколько пролетающих мимо Земли комет, сообщили ТАСС астрономы.

«Ожидаются два солнечных затмения: 8 апреля (полное) и 2 октября (кольцеобразное). Также в 2024 году произойдут два лунных затмения: 25 марта (полутеневое) и 18 сентября (частное с малыми фазами). С территории России можно будет наблюдать только лунные затмения. Первое можно будет увидеть на востоке России, а второе — на западе», — уточнили в планетарии.

2024 год станет очередным годом максимума солнечной активности, что увеличит шансы наблюдения крупных пятен на Солнце и их групп, уточнили в пресс-службе Московского планетария. Жители Земли увидят четыре затмения Солнца и Луны.

Видимость затмений

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Институте прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург), 25 марта жители Дальнего Востока смогут увидеть полутеневое лунное затмение — явление, при котором Луна частично уходит в полутень, отбрасываемую нашей планетой. Оно будет наблюдаться с 07:53 до 12:32 мск, во Владивостоке в это время будет примерно 15:00—19:30 .

«Невооруженным глазом заметить затмение будет непросто, но возможно при подходящих погодных условиях», — уточнили в ИПА РАН.

Затмение будет доступно для наблюдения везде, где Луна будет находиться над горизонтом, в том числе из Северной и Южной Америки, Антарктиды и Аляски, пояснили в планетарии. В России в момент наибольшей полутеневой фазы, которая составит 0,98 (10:13 мск), Луна успеет взойти только на Чукотском полуострове, однако отсюда можно будет увидеть только потемнение южного края диска Луны.

Второе затмение, которое увидит уже большая часть россиян, произойдет 18 сентября — в тень снова уйдет Луна.

«Частное лунное затмение начнется в 03:42 мск. Фаза, при которой часть диска спутника Земли пройдет через ее тень, продлится с 05:13 до 06:16 мск. Но в этот раз в тень уйдет только 1/10 часть видимого диаметра Луны», — добавили в институте.

Сентябрьское лунное затмение будет видно на юго-западе России, в Европе, большей части Азии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде.

Солнечные затмения 2024 года будут наблюдаться за пределами страны. 8 апреля в Северной Америке и в Атлантике больше четырех часов продлится полное солнечное затмение, а 2 октября в Южном полушарии, особенно в Тихоокеанском регионе и в Южной Америке, можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение — явление, при котором вокруг закрывающей Солнце Луны образуется кольцевой световой ободок.

Суперлуния и звездопады

Среди мощных звездопадов в 2024 году астрономы выделяют Квадрантиды (4 января), Персеиды (12 августа) и Геминиды (15 декабря). В зависимости от метеорного потока, их мощность в ночи пика может достигать 150 и более «падающих звезд» в час. При этом часть звездопадов, в том числе Лириды (23 апреля) и Леониды (15 ноября), совпадет с полнолунием, которое может ухудшить условия наблюдения.

Осенью, 18 сентября и 17 октября, жители Земли также смогут увидеть суперлуния — моменты, когда полная Луна проходит самую близкую к Земле точку своей орбиты (перигей), из-за чего кажется крупнее, чем при прохождении апогея — самой далекой точки от нашей планеты. В момент второго суперлуния спутник Земли будет ближе, а значит, видимый диаметр Луны в этот день станет максимальным в 2024 году.

«Луна окажется в перигее своей орбиты 17 октября в 03:47 мск, а фазу полнолуния примет в этот же день в 14:28 мск. Разница между событиями составит 10 часов 41 минуту. Спутник Земли будет находиться в 357 172 км от Земли. При этом 18 сентября расстояние между ними составит 357 283 км — Луна будет на 111 км дальше», — сказали в Московском планетарии.

Наблюдение комет

Наступающий 2024 год даст россиянам возможность увидеть невооруженным глазом две кометы, пролетающие мимо Земли, отмечают ученые ИПА РАН.

«В конце марта — начале апреля по Солнечной системе пройдет комета 12P/Понса-Брукса, которая возвращается к нам раз в 71 год. Открытая в 1812 году, она по своему типу подобна знаменитой комете Галлея, за которой человечество следит с античных времен», — сказали в институте.

В марте комета будет видна слабо, поэтому для наблюдения за ней нужно отправиться за город и взять с собой бинокль. В это время для поисков кометы в небе следует ориентироваться на созвездие Андромеды. В начале апреля ее можно будет наблюдать невооруженным глазом, но уже в созвездии Овна. Лучшим временем для этого станет промежуток с заката до полуночи.

Еще одна комета под названием С/2023 A3, открытая в феврале, вновь попадет в поле зрения астрономов в середине октября 2024 года. Она достигнет яркости звезды Вега и будет хорошо видна невооруженным глазом.

«В вечерние часы после заката Солнца россияне смогут наблюдать за движением С/2023 A3 вплоть до середины ноября. Все это время, с октября по ноябрь искать недавно открытую комету на ночном небосклоне нужно будет, ориентируясь на четыре созвездия — С/2023 A3 будет перемещаться из созвездия Девы в созвездие Змееносца через Весы и Змею», — отметили ученые.

Високосный год

2024 год будет високосным. Самый короткий месяц февраль станет на один день длиннее. В следующий раз 29 февраля в календаре появится через 4 года. Термин «високосный» происходит от латинского bis sextus, что означает «второй шестой», а самой традиции добавления лишних суток уже более 2 тыс. лет.

«Високосный год пришел к нам из Древнего Рима, в котором во времена правления Юлия Цезаря в году было 355 дней, разделенных на 12 месяцев, связанных с лунными циклами. Но в этом календаре присутствовали погрешности, из-за которых календарь отклонился от сезонных изменений на несколько десятков дней. Спас ситуацию математик и астроном Созиген Александрийский, по просьбе Цезаря разработавший в Риме новый календарь, введенный с 1 января 45 г. до н. э. и названный юлианским календарем», — уточнил руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает не за 365 суток, а за 365 дней и 6 часов, пояснил ученый. Добавление дополнительного дня раз в 4 года позволило регулярно сокращать это отставание.

«Поскольку средняя продолжительность тропического года (промежуток времени между двумя весенними равноденствиями — прим. ТАСС) равна примерно 365 дням 5 часам 49 минутам, а не ровно 365 дням и 6 часам, как мы считали по юлианскому календарю, возникает небольшая погрешность в 11 минут. Из-за этих “округленных” минут за 128 лет могут набежать еще одни сутки. Чтобы этого избежать, в 1582 году Папа Римский Григорий XIII провел реформу [по замене юлианского] календаря [григорианским], согласно которой было принято решение исключить из високосных лет, кратных четырем, те года, которые кратны 100, то есть начала столетий, но кроме тех, которые делятся на 400. По этим правилам мы с вами живем и по сей день», — заключил астроном.