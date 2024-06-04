На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

Филиппины расположены в Тихоокеанском огненном кольце, где вулканическая активность и землетрясения случаются достаточно часто. 3 июня произошло шестиминутное взрывное извержение вулкана Канлаон и последующее сильное землетрясение, что привело к эвакуации близлежащего одноименного города и отмене 32 авиарейсов.