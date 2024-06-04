На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

Филиппины расположены в Тихоокеанском огненном кольце, где вулканическая активность и землетрясения случаются достаточно часто. 3 июня произошло шестиминутное взрывное извержение вулкана Канлаон и последующее сильное землетрясение, что привело к эвакуации близлежащего одноименного города и отмене 32 авиарейсов.
Канлаон — один из двух десятков действующих вулканов страны, последнее извержение которого произошло в декабре 2017 года. Извержение засняла на видео IP-камера местной наблюдательной станцией.
Эксперты также заявили, что реки, расположенные ниже по течению, подвержены риску внезапных наводнений, селей и других опасностей.
О том, что 4 июня начал извергаться вулкан Килауэа на Гавайях, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова