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На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон

В небо поднялось 5-километровое облако пепла. Жителям, проживающим вблизи вулкана, было приказано эвакуироваться, поскольку власти предупреждают о дальнейших извержениях.

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Филиппины расположены в Тихоокеанском огненном кольце, где вулканическая активность и землетрясения случаются достаточно часто. 3 июня произошло шестиминутное взрывное извержение вулкана Канлаон и последующее сильное землетрясение, что привело к эвакуации близлежащего одноименного города и отмене 32 авиарейсов.

Канлаон — один из двух десятков действующих вулканов страны, последнее извержение которого произошло в декабре 2017 года. Извержение засняла на видео IP-камера местной наблюдательной станцией.

Эксперты также заявили, что реки, расположенные ниже по течению, подвержены риску внезапных наводнений, селей и других опасностей.

О том, что 4 июня начал извергаться вулкан Килауэа на Гавайях, рассказали в отдельном материале.

Кристина Корчанова