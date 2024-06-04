На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

Как указывает агентство Associated Press, место извержения находится на отдаленном участке в границах национального парка. В последний раз извержение там фиксировалось в 1974 году и продлилось 6 часов. Какова будет его продолжительность в этот раз, в Геологической службе США предсказать пока не могут. Извержению предшествовал период высокой сейсмической активности.