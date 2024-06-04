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На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа

В Геологической службе США заверили, что извержение не представляет угрозы для жизни людей.

Источник: B. CARR / US Geological Survey / AFP

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Извержение вулкана Килауэа началось в американском штате Гавайи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

«Вулкан Килауэа извергается. Новое извержение началось примерно в 00:30 по местному времени (13:30 мск — прим. ТАСС) 3 июня», — говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что извержение «не представляет собой непосредственной угрозы для жизни людей или для критически важной инфраструктуры».

Как указывает агентство Associated Press, место извержения находится на отдаленном участке в границах национального парка. В последний раз извержение там фиксировалось в 1974 году и продлилось 6 часов. Какова будет его продолжительность в этот раз, в Геологической службе США предсказать пока не могут. Извержению предшествовал период высокой сейсмической активности.