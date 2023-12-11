На британском побережье найден череп доисторического хищника
Он жил примерно 150 миллионов лет назад.
Он жил примерно 150 миллионов лет назад.
Житель Великобритании Фил Джейкобс обнаружил на Юрском побережье череп древнего морского чудовища. Как передает Business Insider, уникальность находки состоит в том, что она полностью сохранилась.
Найденный череп составляет почти два метра в длину. Он принадлежит плиозавру — вымершей морской рептилии, обитавшей в океане около 50 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Стива Этча, существо было высшим хищником, могло передвигаться по океану с высокой скоростью и убивать жертву одним укусом.
В черепе находятся практически все кости, а также 130 острых, как бритва, зубов. Сейчас окаменелость изучают специалисты.
По данным ученых, челюсти плиозавра были в два раза мощнее крокодильих. Вероятнее всего, существо применяло такую же стратегию охоты, что и крокодилы: хватало свою жертву, а затем начинало крутиться, чтобы разорвать на куски. Добычей десятиметрового хищника становились дельфиноподобные существа, а также другие плиозавры.
«Животное было настолько массивным, что, я думаю, оно успешно охотилось на всех, кто имел несчастье оказаться рядом с ним», — считает ученый Андре Роу из Бристольского университета. Он добавил, что не сомневается, что плиозавр был чем-то вроде подводного тиранозавра Рекса (один из самых крупных наземных доисторических хищников).
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Анна Морозова