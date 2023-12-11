На британском побережье найден череп доисторического хищника

Житель Великобритании Фил Джейкобс обнаружил на Юрском побережье череп древнего морского чудовища. Как передает Business Insider, уникальность находки состоит в том, что она полностью сохранилась.

Найденный череп составляет почти два метра в длину. Он принадлежит плиозавру — вымершей морской рептилии, обитавшей в океане около 50 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Стива Этча, существо было высшим хищником, могло передвигаться по океану с высокой скоростью и убивать жертву одним укусом.

В черепе находятся практически все кости, а также 130 острых, как бритва, зубов. Сейчас окаменелость изучают специалисты.

По данным ученых, челюсти плиозавра были в два раза мощнее крокодильих. Вероятнее всего, существо применяло такую же стратегию охоты, что и крокодилы: хватало свою жертву, а затем начинало крутиться, чтобы разорвать на куски. Добычей десятиметрового хищника становились дельфиноподобные существа, а также другие плиозавры.

«Животное было настолько массивным, что, я думаю, оно успешно охотилось на всех, кто имел несчастье оказаться рядом с ним», — считает ученый Андре Роу из Бристольского университета. Он добавил, что не сомневается, что плиозавр был чем-то вроде подводного тиранозавра Рекса (один из самых крупных наземных доисторических хищников).

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Анна Морозова