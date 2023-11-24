Быстрые драконы. Ученые обнаружили в Монголии новый вид динозавров

Археологи нашли окаменелости возрастом 71 млн лет в ходе раскопок формации Барун Гойот в пустыне Гоби. Ранее было принято считать, что обладатели этих останков, члены семейства мелких терапод Alvarezsauridae, принадлежали к нелетающим птицам.

Однако после детального исследования костей ученые пришли к новому выводу. Они классифицировали животных как динозавров, которые относились к манирапторам. Исследователи даже дали им новое название — Jaculinykus yaruui, что можно перевести как «быстрый крошечный дракон».

Эти животные достигали около 1 м в высоту и набирали вес около 30 кг. Их главной отличительной особенностью было необычное строение скелета. Так, у динозавров были повернуты шея и хвост, а задние конечности подвернуты под таз.