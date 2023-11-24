22:14 (мск), источник: РБК Life

Быстрые драконы. Ученые обнаружили в Монголии новый вид динозавров

Международная группа ученых обнаружила в Монголии останки ранее неизвестного вида динозавров. Его главной особенностью была необычная поза сна, аналогичная той, которую принимают современные птицы. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

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Источник: Reuters

Археологи нашли окаменелости возрастом 71 млн лет в ходе раскопок формации Барун Гойот в пустыне Гоби. Ранее было принято считать, что обладатели этих останков, члены семейства мелких терапод Alvarezsauridae, принадлежали к нелетающим птицам.

Однако после детального исследования костей ученые пришли к новому выводу. Они классифицировали животных как динозавров, которые относились к манирапторам. Исследователи даже дали им новое название — Jaculinykus yaruui, что можно перевести как «быстрый крошечный дракон».

Эти животные достигали около 1 м в высоту и набирали вес около 30 кг. Их главной отличительной особенностью было необычное строение скелета. Так, у динозавров были повернуты шея и хвост, а задние конечности подвернуты под таз.

Ранее палеонтологи обнаружили в Канаде на редкость хорошо сохранившиеся окаменелые останки молодого гадрозавра — травоядного динозавра, который погиб в промежутке 77−75 млн лет назад. Исключительность находки заключается в том, что найдены не только части скелета, но даже окаменелая кожа.

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