На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни

Строматолиты ранее были обнаружены на Кубе, в Мексике, России и других странах. Теперь биологи из Саудовской Аравии нашли новый регион, заселенный этими организмами. Он находится на карбонатной платформе Аль-Ваджх (Al Wajh), которая почти полностью окружена поясом из рифов и кораллов, а именно на острове Шейбара в Красном море.