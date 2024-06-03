На Ближнем Востоке нашли древнюю форму жизни

Почти три миллиарда лет на Земле доминировали строматолиты — форма жизни, которая включает в себя микробные сообщества, цианобактериальные маты или эукариотических водоросли, которые создавали карбонатный осадок на дне водоемов.
Строматолиты ранее были обнаружены на Кубе, в Мексике, России и других странах. Теперь биологи из Саудовской Аравии нашли новый регион, заселенный этими организмами. Он находится на карбонатной платформе Аль-Ваджх (Al Wajh), которая почти полностью окружена поясом из рифов и кораллов, а именно на острове Шейбара в Красном море.
Остров Шейбара представляет собой зону с чередующимися периодами увлажнения и засыхания, резкими колебаниями температуры от 8° C до 48° C и более и условиями, похожими на Багамские острова.
Возраст подстилающей коралловой толщи определили по изотопу углерод-14 — она образовалась в голоцене в 5264 году до нашей эры. А рост строматолитов начался только 300−400 лет назад или позже. Эти бактериальные сообщества распределены на площади более 50 тысяч квадратных метров.
Авторы разделили сообщества организмов на три типа по степени уплотненности отложений (литификации):
ромбовидные и синусоидные структуры светло-серо-зеленого или темно-коричневого цветов;
яйцевидные или в виде таблитчатых скоплений площадью до 100 квадратных метров;
неправильной формы, слабо уплотнен и покрыт тонким слоем белого карбонатного песка.
Микробный состав строматолитов отличается своим разнообразием. Так, встречались цианобактерии с кристаллами карбоната кальция и магния, одноклеточные водоросли навикул и колонии протобактерий.
Особенности состава ученые объяснили климатическими условиями. Регулярные приливы и отливы увлажняют строматолиты, штормов в регионе почти не бывает, а поверхность гиперсоленая.
Необычными организмами оказались строматолиты в виде сетчатых нитей. Такие образования ранее находили только в пещерах. По словам специалистов, остров Шейбара они буквально покрывают.
Ранее в Черном море был обнаружен новый микроорганизм.