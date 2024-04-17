В Черном море обнаружен новый микроорганизм

Микроорганизм, названный Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii в честь фантастов братьев Стругацких, относится к протистам — группе, включающей все эукариотические организмы, не входящие в состав животных, грибов или растений.
На некоторых стадиях клетка микроорганизма состоит из большого количества ядер. Также Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii имеет сложный жизненный цикл и механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних.
Протисты имеют не только научную ценность, но и прикладную. Так, их используют в качестве продуцентов (организмы, способные производить органические вещества из неорганических) в производстве различных веществ, которые применяются в косметологической, пищевой и фармакологической промышленности.
Например, из протистов специалисты выделяют сквален (углеводород природного происхождения). Он широко применяется в производстве средств личной гигиены и ряда медицинских препаратов, включая вакцины.
По словам ученых, предварительное изучение Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii позволяет предположить, что он может использоваться для выработки широкого спектра жирных кислот — химических соединений, востребованных в медицине и косметологии. При этом такие белковые вещества сложно и дорого синтезировать химическим способом.
Исследователи планируют оценить возможность использования протиста в качестве платформы для генетического дизайна продуцентов других полезных веществ, например, значимых для медицины белков.
Ранее в озерах Тибета были обнаружены антибиотики.
Анна Морозова