На Амазонке нашли долину затерянных городов

Источник: Antoine Dorison & Stéphen Rostain

Археологи из Франции, Германии, Эквадора и Пуэрто-Рико обнаружили в тропических лесах Амазонки несколько затерянных городов. Стефен Ростен, археолог из Национального исследовательского агентства Франции, начал раскопки в долине Упано почти 30 лет назад.

Его команда сосредоточилась на двух крупных поселениях, называемых Сангай и Киламопе. Исследователи обнаружили курганы, организованные вокруг центральных площадей, керамику, украшенную краской и вырезанными линиями, а также большие кувшины, в которых хранились остатки традиционного кукурузного пива чича.

Радиоуглеродный анализ показал, что места Упано были заселены примерно с 500 г. до н. э. по 300−600 гг. н. э. «Амазонку часто называют нетронутой дикой природой, населенной лишь небольшими группами людей. Но недавние открытия показали нам, насколько сложнее прошлое», — рассказали ученые. Подробнее о городах ученые написали в своей работе в журнале Science.

Найденные жилые и парадные постройки были окружены сельскохозяйственными полями с дренажными каналами. Самые большие дороги имели ширину 10 метров и простирались на 20 километров в длину. По словам авторов, степень изменения ландшафта Упано может соперничать с «городами-садами» классических майя, а то, что было обнаружено, «является лишь верхушкой айсберга» раскопок.

Недавно во льдах Антарктиды нашли неизвестный древний город. Он оказался заморожен из-за изменений климата.

Олеся Маевская