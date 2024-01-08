Мужчину оштрафовали на 800 долларов за убийство рыбы

В Оук-Парке в Кронулле (город Сидней, Австралия) мужчина был дважды оштрафован за незаконную охоту на охраняемый вид рыб. Об этом пишет The Guardian.

По словам очевидцев, мужчина в гидрокостюме и подводным ружьем в руках тащил находящегося под угрозой исчезновения синего щупальце. Прибывшие на место происшествия полицейские поговорили с виновником, однако мертвую рыбу найти не смогли. Предположительно, после того, как морского обитателя проткнули копьем, его вернули в воду.

Мужчине был выписан штраф в размере 500 долларов, так как при ловле рыбы он не использовал удочку и леску. Впоследствии рыбное хозяйство Нового Южного Уэльса потребовало выплатить еще 300 долларов за охоту в запрещенной для этого зоне.

Департамент полиции Нового Южного Уэльса заявил, что проводит расследование после того, как получил фотографию и информацию об инциденте. «Синие щупальце являются официальной государственной рыбой, и мы разочарованы, узнав, что в Кронулле одну из них, возможно, убили копьем. Щупальце защищены от коммерческого рыболовства и подводной охоты», — прокомментировали в ведомстве.

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