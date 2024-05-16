Мужчину могут приговорить к заключению из-за негативного отзыва

В Таиланде по подозрению в нанесении ущерба ресторану был арестован 21-летний британец. Он опубликовал в Интернете ряд отзывов категории «одна звезда» о ресторане после ссоры с его владельцем, сообщает Oddity Central.
Полиция Бангкока арестовала жителя Великобритании, известного как Александр, только в этом году, однако инцидент датируется 2022 годом, когда мужчина проживал в арендованном жилье на Пхукете.
Самый удобный маршрут до дома пролегал через итальянский ресторан, поэтому Александр проходил через него несколько раз в день. Заметив это, его владелец столкнулся с мужчиной и попросил, чтобы тот пользовался дорогой. Объяснил это хозяин заведения тем, что британец мешает гостям.
Через неделю после произошедшего конфликта владелец заметил, что рейтинг его заведения в Google снизился с 4,8/5 до 3,⅕ из-за ряда однозвездочных отзывов. Подозревая, что Александр стоит за этой онлайн-кампанией по клевете, хозяин ресторана написал на него жалобу.
Неясно, как тайская полиция подтвердила, что именно Александр ответственен за негативные комментарии, однако в августе 2023 года на его имя был выдан ордер на арест «за ввод ложной информации в компьютерную систему способом, который может нанести ущерб другим, но который не является преступлением диффамации в соответствии с Уголовным кодексом».
Во время допроса в полицейском участке Александр отрицал выдвинутые против него обвинения. Однако если его признают виновным, мужчине грозит тюремное заключение сроком до двух лет.
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Анна Морозова