Мужчину могут приговорить к заключению из-за негативного отзыва

Неясно, как тайская полиция подтвердила, что именно Александр ответственен за негативные комментарии, однако в августе 2023 года на его имя был выдан ордер на арест «за ввод ложной информации в компьютерную систему способом, который может нанести ущерб другим, но который не является преступлением диффамации в соответствии с Уголовным кодексом».