В Португалии задержали туриста, который случайно заказал гранату

Издание The Straits Times сообщает, что в Португалии задержали 36-летнего русскоязычного азербайджанца. Мужчина использовал языковое приложение на своем телефоне, чтобы заказать сок граната.

Дело в том, что мужчина использовал переводчик с русского языка, в котором слова «гранат» и «граната» совпадают. Однако в португальском языке это два отдельных слова: romã и granada.

Из-за ошибки перевода официант подумал, что у туриста бомба. Сотрудник кафе тут же вызвал полицию.

Пятеро вооруженных полицейских арестовали туриста, на которого надели наручники и приказали лечь на землю лицом вниз. Мужчину доставили в полицейский участок для допроса, но позже отпустили, поскольку у него не обнаружили оружие.

Недавно ко Всемирному дню туризма мы собрали список странных законов со всего мира, которые необходимо соблюдать туристам.