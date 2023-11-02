14:53 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Португалии задержали туриста, который случайно заказал гранату

Онлайн-переводчик его сильно подвел.

Наверх
Источник: Sahand Babali/CC0

Издание The Straits Times сообщает, что в Португалии задержали 36-летнего русскоязычного азербайджанца. Мужчина использовал языковое приложение на своем телефоне, чтобы заказать сок граната.

Дело в том, что мужчина использовал переводчик с русского языка, в котором слова «гранат» и «граната» совпадают. Однако в португальском языке это два отдельных слова: romã и granada.

Из-за ошибки перевода официант подумал, что у туриста бомба. Сотрудник кафе тут же вызвал полицию.

Пятеро вооруженных полицейских арестовали туриста, на которого надели наручники и приказали лечь на землю лицом вниз. Мужчину доставили в полицейский участок для допроса, но позже отпустили, поскольку у него не обнаружили оружие.

Недавно ко Всемирному дню туризма мы собрали список странных законов со всего мира, которые необходимо соблюдать туристам.

Олеся Маевская

Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь