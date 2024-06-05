Мужчина выиграл $100 тыс. после выигрыша $2 миллионов

Джон Роббинс из Уилмингтона (США), забравший в 2022 году лотерейный приз в размере $2 миллионов (около 160 млн рублей), в 2024 году повторно выиграл еще $100 000 (порядка 9 млн рублей).
После получения первого приза житель Северной Каролины продолжил покупать лотерейные билеты. В этом году Роббинс купил билет Black Titanium стоимостью 30 долларов (примерно 2,7 тыс. рублей) в магазине Han-Dee Hugo’s в Уилмингтоне — в том же магазине, где он смог выграть свой первый крупный приз. И удача вновь ему улыбнулась.
Мне говорили, что молния не может ударить дважды, но я думаю, что это так.
Счастливчик пообещал, что выигранные во второй раз деньги пойдут на пользу общественности.
Моя мечта — изменить Уилмингтон к лучшему. Я хочу вернуть деньги людям, которым повезло меньше. Я хочу сделать что-нибудь, чтобы помочь изменить мир.
Ранее пара из Нью-Йорка выловила из озера сейф, в котором было $100 000.
Кристина Корчанова