Мужчина выиграл $100 тыс. после выигрыша $2 миллионов

После получения первого приза житель Северной Каролины продолжил покупать лотерейные билеты. В этом году Роббинс купил билет Black Titanium стоимостью 30 долларов (примерно 2,7 тыс. рублей) в магазине Han-Dee Hugo’s в Уилмингтоне — в том же магазине, где он смог выграть свой первый крупный приз. И удача вновь ему улыбнулась.