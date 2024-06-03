В Китае мужчина получил серьезную травму из-за кашля

Врачи больницы в провинции Фуцзянь (Китай) поделились шокирующим случаем. К ним поступил 35-летний мужчина с переломом бедренной кости. Травму пациент, которого называют мистером Е, получил во время приступа кашля. Об этом пишет Oddity Central.
Мистер Е рассказал, что почувствовал острую боль сразу после приступа кашля, но принял это за судорогу. Только после того, как мужчине стало трудно ходить, он обратился в больницу.
По словам Дон Чжуна, директора отделения ортопедии больницы, такой перелом встречается редко у мужчин возраста пациента, так как бедренная кость считается самой твердой или второй по твердости костью в организме человека. Подобные случаи происходят только в результате автомобильных аварий или падений с большой высоты. Поэтому команда врачей после того, как рентген показал травму, решила разобраться в случившемся.
Мужчину расспрашивали об образе жизни, вредных привычках, рационе питания, а также провели тест на плотность костной ткани. Оказалось, что она была такой же, как у 80-летнего человека, что нехарактерно даже для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни.
Врачи провели еще несколько исследований и пришли к выводу, что у мистера Е невероятно хрупкие кости из-за малоподвижного образа жизни и пристрастия к сладким газированным напиткам и фаст-фуду. В совокупности это мешало организму усваивать необходимый кальций.
Доктор Чжун объяснил, что напитки на основе Coca-Cola содержат фосфорную кислоту. Она соединяется с кальцием, содержащимся в обычной пище, и образует в организме фосфат кальция, который тяжело усваивается. Поэтому употребление газировки в течение длительного времени может негативно сказаться на плотности костей.
Не менее странную травму получил мужчина из Малайзии. Из-за регулярного трения глаза пациенту провели операцию по пересадке роговицы.
Анна Морозова