В Китае мужчина получил серьезную травму из-за кашля

По словам Дон Чжуна, директора отделения ортопедии больницы, такой перелом встречается редко у мужчин возраста пациента, так как бедренная кость считается самой твердой или второй по твердости костью в организме человека. Подобные случаи происходят только в результате автомобильных аварий или падений с большой высоты. Поэтому команда врачей после того, как рентген показал травму, решила разобраться в случившемся.