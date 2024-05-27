Из-за частого «трения» малайцу пересадили роговицу

С детства я любил тереть глаза из-за аллергии. Иногда я тру глаза до тех пор, пока они не покраснеют. В возрасте 15 лет я заметил, что мое зрение стало затуманиваться. Со временем оно становилось все более размытым. К тому времени, когда мне исполнился 21 год, на моей роговице уже был шрам.