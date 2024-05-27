Из-за частого «трения» малайцу пересадили роговицу

21-летний Мохаммад Забиди перенес операцию по пересадке роговицы из-за травмы полученной от постоянных «почесываний» век. Забиди с детства тер глаза из-за аллергии до покраснения, замечая после некоторое ухудшение зрения. Когда он наконец решил обратиться по этому поводу к врачу, ему сказали, что он сильно поцарапал роговицу из-за постоянного трения глаз и теперь ему нужна новая, чтобы восстановить зрение.
С детства я любил тереть глаза из-за аллергии. Иногда я тру глаза до тех пор, пока они не покраснеют. В возрасте 15 лет я заметил, что мое зрение стало затуманиваться. Со временем оно становилось все более размытым. К тому времени, когда мне исполнился 21 год, на моей роговице уже был шрам.
Недавно Забиди перенес операцию по пересадке роговицы, однако открыть глаз он сможет только через пару месяцев, а на полное восстановление уйдут годы.
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Кристина Корчанова