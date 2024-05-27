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Из-за частого «трения» малайцу пересадили роговицу

Новая фобия: 21-летнему жителю Малайзии сделали операцию на глаза из-за травмы полученной от регулярного трения глаз.

Источник: Соцсети

21-летний Мохаммад Забиди перенес операцию по пересадке роговицы из-за травмы полученной от постоянных «почесываний» век. Забиди с детства тер глаза из-за аллергии до покраснения, замечая после некоторое ухудшение зрения. Когда он наконец решил обратиться по этому поводу к врачу, ему сказали, что он сильно поцарапал роговицу из-за постоянного трения глаз и теперь ему нужна новая, чтобы восстановить зрение.

С детства я любил тереть глаза из-за аллергии. Иногда я тру глаза до тех пор, пока они не покраснеют. В возрасте 15 лет я заметил, что мое зрение стало затуманиваться. Со временем оно становилось все более размытым. К тому времени, когда мне исполнился 21 год, на моей роговице уже был шрам.

Мохаммад Забиди

Недавно Забиди перенес операцию по пересадке роговицы, однако открыть глаз он сможет только через пару месяцев, а на полное восстановление уйдут годы.

Кстати о зрении: задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто придумал кто придумал таблицы для проверки зрения «ШБМНК»? Рассказали об этом в отдельном материале.

Кристина Корчанова