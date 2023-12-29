Мужчина лопнул 200 воздушных шаров за рекордные 11,83 секунды

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259998&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

UPI передает, что житель Айдахо Дэвид Раш вернул себе титул рекордсмена, лопнув с помощью гвоздя 200 воздушных шаров. Ранее он успел установить более 250 мировых рекордов Гиннеса.

Первоначально установил один из них, лопнув шары за 14,77 секунды. Но позже другой рекордсмен установил новый рекорд за 12,1 секунды, что побудило Раша совершить еще одну попытку.

Дэвид пропустил один воздушный шар при первом заходе, но важнее было уложиться в тайминг. Рекордсмену все же удалось установить рекорд со временем в 11,83 секунды.

Недавно были названы самые странные рекорды Гиннеса 2023 года.