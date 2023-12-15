Названы самые странные рекорды Гиннеса 2023 года

Книга рекордов Гиннеса содержит более 40 тысяч рекордов, поэтому неудивительно, что некоторые из них не сколько поражающие, сколько странные и неожиданные. UPI собрали 10 самых странных мировых рекордов Гиннеса 2023 года.

Наибольшее количество прыжков кошки за одну минуту

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Талантливый полосатый кот Кит Кэт из Миссури перепрыгнул через скакалку девять раз за одну минуту и ​​побил рекорд по количеству прыжков, совершаемых кошкой. Владелица рекордсмена Триша Сейфрид сказала, что она и 13-летний питомец занимались прыжками со скакалкой с тех пор, как ему исполнилось 6 месяцев.

Самая громкая отрыжка среди женщин

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Жительница Мэриленда Кимберли «Кимикола» Уинтер издала отрыжку, громкость которой составила 107 децибел — примерно такую ​​же громкость, как у мотоцикла на полном газу. Рекордсменка сказала, что во время тренировок употребляла много кофе и пива.

Самая длинный забег без кислорода

39-летний пожарный из Франции Джонатан Веро надел защитный костюм и был подожжен на трассе в Обурдене. Он пробежал 272 метра и побил сразу два рекорда: по самой длинной дистанции бега с ожогами всего тела без кислорода и самому быстрому спринту на 100 метров с полным сжиганием тела.

Самый длинный язык среди ныне живущих собак

У Рокки, 9-летнего немецкого боксера из Блумингтона, длина языка от кончика морды до кончика языка составляла 5,46 дюйма (13,8 сантиметров).

Большинство ложек сбалансированы по корпусу

51-летний Абольфазл Сабер Мохтари побил свой собственный рекорд. В 2021 году он закрепил на себе без помощи клея 85 ложек. Новый показатель — 88 ложек.

Самое большое количество подводных фокусов

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13-летняя девочка Эйвери Эмерсон Фишер выполнила 38 трюков за 3 минуты, находясь под водой. Все это происходило в туннельном резервуаре Аквариума залива Сан-Франциско.

Рекорд по количеству людей, совершающих «итальянский поцелуй»

Немецкая ресторанная группа Vapiano собрала 465 пар в ангаре аэропорта Темпельхоф (Берлин), чтобы одновременно исполнить «итальянский поцелуй», в котором два человека делят одну нить спагетти и смыкаются губами, когда встречаются посередине. Впервые организаторы установили «рекорд Леди и Бродяги» в 2020 году, тогда романтичное блюдо испробовало 433 пары.

Самое быстрое время сбора Мистера Картофельная Голова (с завязанными глазами)

Андре Ортольф, серийный рекордсмен мира, на счету которого более различных 100 титулов, надел повязку на глаза и полностью собрал игрушку. На установление рекорда ушло 12,11 секунды.

Самые длинные усы у ныне живущего мужчины

Пол Слосар из Саммервилля (Южная Каролина) официально признан мужчиной с самыми длинными бакенбардами в 2 фута 1 дюйм (63,5 сантиметра). Рекорд был зафиксирован на Национальном чемпионате по бороде и усам в Каспере, штат Вайоминг.

Рекорд скорости на самокате среди попугаев

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259293&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

7-летний какаду Чико из Болгарии побил мировой рекорд Гиннеса по езде на самокате размером с пинту. Пернатый прокатился на своем транспорте 5 метров за 17,79 секунды.

Недавно к Международному дню пожилых людей мы вспомнили самые впечатляющие рекорды долгожительства в мире и России.