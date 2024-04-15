Мужчина из США подал в суд на 50 девушек из Tinder

Засудить девушек мужчина решил после того, как в одной из социальных сетей обнаружил закрытую группу с названием «Мы встречаемся с одним и тем же парнем?». Там пользователи делились негативным опытом общения с Мюрреем, жалуясь на общение «неподобающим образом» на сайтах знакомств. Также многие предупреждали, что с мужчиной лучше не связываться.