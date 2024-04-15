Мужчина из США подал в суд на 50 девушек из Tinder

Стюарт Лукас Мюррей, житель Калифорнии, подал в суд на 50 девушек из Tinder за клевету и дискриминацию по половому признаку. Об этом пишет Sky News.
Засудить девушек мужчина решил после того, как в одной из социальных сетей обнаружил закрытую группу с названием «Мы встречаемся с одним и тем же парнем?». Там пользователи делились негативным опытом общения с Мюрреем, жалуясь на общение «неподобающим образом» на сайтах знакомств. Также многие предупреждали, что с мужчиной лучше не связываться.
Мюррей насчитал по меньшей мере 238 аккаунтов в группе, которые «участвовали в причинении ему вреда на протяжении более одного года». Например, мужчина пожаловался на публикацию его фотографий без разрешения, отслеживание местоположения, сговор с целью преследования, а также «фабрикацию целых историй и создание сенсации из их ничем не примечательного взаимодействия» с Мюрреем.
Как рассказал сам мужчина, подобные публикации в группе вызвали у него «эмоциональные страдания». Принесенный ущерб Мэррей оценил в 2,6 миллиона долларов.
Создательницы группы сообщили, что она является местом, где девушки могут защитить свои права и предупредить других женщин о лжецах, изменниках, насильниках и о тех, кто «демонстрирует токсичное или опасное поведение», которое, по их мнению, прослеживалось и во время общения с Мюрреем.
Известно, что Верховный суд Калифорнии уже остановил дело против Ванессы Вальдес — одной из 50 девушек, на которых была подана жалоба. Это произошло после «рассмотрения ходатайств, всех документов, относящихся к ходатайству, и устных аргументов».
Ранее в Турции женщина подала в суд на своего мужа за то, что он недостаточно часто принимал душ.
Анна Морозова