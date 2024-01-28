Турчанка развелась с мужем и отсудила у него деньги из-за того, что он не мылся

Как рассказала сама женщина, бывший муж чистил зубы пару раз в неделю и не менял одежду долгое время. В какой-то момент она поняла, что больше жить с таким «грязнулей» не в состоянии, и подала на развод.

На суде за женщину вступились не только друзья семьи, но и коллеги самого мужчины. Последние подтвердили, что не раз жаловались на неприятный запах, который исходил от него.

Суд удовлетворил требование женщины и даже заставил ее бывшего мужа заплатить штраф в размере 16,5 тысячи долларов, пишет газета.

Весной прошедшего года жених из Великобритании отомстил своей невесте, узнав, что она закрутила роман со свидетелем. Он не стал отменять церемонию бракосочетания, однако уже после нее прилюдно обличил неверную супругу.