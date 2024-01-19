Мужчина из Индии провел весь рейс в кабинке туалета

37-летний мужчина летел на борту самолета SpiceJet из Мумбаи в город Бангалор (Индия), когда вскоре после взлета он направился в туалет. Как передает The Mirror, из-за неисправности замка весь полет (почти два часа) ему пришлось провести в замкнутом пространстве в ожидании освобождения.

Бортпроводники попытались открыть дверь снаружи, но не смогли. Экипаж написал подробную записку о том, как обезопасить себя во время полета, и сообщил, что делает все возможное для высвобождения пассажира.

После приземления самолета техники смогли вызволить его, но инцидент оставил мужчину в состоянии шока. «Во время приземления меня швырнуло, и я получил травму, — пожаловался “заложник”. — Через 20 минут кто-то начал взламывать дверь».

Авиакомпания извинилась перед пассажиром и сделала полный возврат средств за билет. Отмечается, что в последнее время в Индии участились несчастные случаи во время полетов. Всему виной отмены и задержки рейсов вследствие густых туманов на севере страны.

Недавно стало известно, что панда из зоопарка Сингапура полетит в Китай первым классом. Для пассажира также создадут особые условия в салоне.