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16:27 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Панда из зоопарка Сингапура полетит в Китай первым классом

Для пассажира создадут особые условия в салоне.

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Источник: Mandai

Сотрудники организации Mandai Wildlife Group, которая управляет заповедником дикой природы Мандай (Сингапур), сообщили, что местный детеныш гигантской панды Ле Ле скоро переедет в Китай. Представители авиакомпании, которая будет осуществлять перевоз животного, пообещали для «очень важной панды» спецобслуживание первого класса.

Панду в зоопарк будут сопровождать специалисты из Сингапура и Китая. В самолете для Ле Ле будет установлен специальный дорожный ящик с кондиционером и регулируемой температурой, на изготовление которого ушло две недели.

С помощью вкусняшек зоологи заранее приучили животное добровольно заходить в подобную клетку и оставаться в ней. На данный момент панда находится в карантине: по правилам она должна находиться там за четыре с половиной недели до полета.

Полет продлится четыре с половиной часа. Самолет заранее охладят до 12−16 градусов Цельсия, а влажность будет на низком уровне. Пилоты будут плавно набирать высоту и снижаться, чтобы панде было максимально комфортно.

Недавно ученые обнаружили, что у панд есть своя версия социальных сетей.

Олеся Маевская

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