Мультикультурный спектакль «Чехов» представят на фестивале молодежи

Более 30 молодых артистов из девяти стран представят экспериментальный мультикультурный проект, посвященный русскому классику Антону Чехову. Постановку осуществил режиссер Владимир Панков в рамках Лаборатории молодых режиссеров СНГ, которую проводит Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова.
В основу спектакля «Чехов» легли пять рассказов писателя: «Человек в футляре», «Черный монах», «Зеркало», «Спать хочется», «Скрипка Ротшильда».
Сюжетную составляющую мы не преследовали — скорее, это такая ассоциация на тему Чехова. Антона Павловича мы взяли просто потому, что он «наше все»: я считаю, что Чехов и Шекспир в театре — это как в музыке фольклор и классика, два фундамента. Носитель другого языка, другой культуры, индивидуальности открывает знакомое — в данном случае Чехова — совершенно по-другому.
Девять стран-участниц — девять языков. Каждый актер произносит текст русского классика на своем родном языке. При этом русский остается для всех не только средством общения, но и смыслообразующей основой проекта.
Спектакль будет представлен 2 марта в Парке науки и искусства «Сириус». Показы пройдут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них — иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.