Мультикультурный спектакль «Чехов» представят на фестивале молодежи

Сюжетную составляющую мы не преследовали — скорее, это такая ассоциация на тему Чехова. Антона Павловича мы взяли просто потому, что он «наше все»: я считаю, что Чехов и Шекспир в театре — это как в музыке фольклор и классика, два фундамента. Носитель другого языка, другой культуры, индивидуальности открывает знакомое — в данном случае Чехова — совершенно по-другому.