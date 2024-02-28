Что ждет гостей на Всемирном фестивале молодежи 2024

С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» пройдет крупнейшее международное событие — Всемирный фестиваль молодежи. Его гости смогут посетить лекторий VK Day с популярными артистами, спортсменами и комиками, концерты VK Музыки, услышать песни из фестивального альбома, записанного молодыми участниками ВФМ-2024 совместно с лейблом VK Records.
При поддержке VK Музыки со 2 по 5 марта на фестивале пройдут концерты с участием популярных российских исполнителей: HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, Filatov & Karas, Seville, DJ Федор Фомин и Катя Лель.
VK Records развернет на территории ВФМ-2024 музыкальную студию, где молодые исполнители под руководством экспертов лейбла смогут записать альбом. Презентация работ участников состоится 6 марта на одной из сцен фестиваля.
4 марта состоится лекторий VK Day, организованный совместно с Российским обществом «Знание». Трансляцию VK Day можно будет увидеть в сообществе VK Лекторий.
- Стендап-комик Нурлан Сабуров и ведущий Лев Шагинян поговорят об уникальности юмора и о том, сможет ли искусственный интеллект достичь человеческой остроты ума и заменить комиков.
- Фигуристка Алина Загитова и блогер Ян Дилан обсудят последние тренды социальных сетей и их влияние на просветительский, культурный и развлекательный контент.
- Музыканты ST и Валя Карнавал вместе с директором VK Records Виктором Абрамовым раскроют секреты создания хитов, которые находят отклик у миллионов.
После лекций пройдут автограф-сессии с артистами. Также VK Education совместно с Университетом «Сириус» проведут лекции и паблик-токи с участием известных ученых и экспертов в сферах образования, технологий, медицины, науки и экологии.
Событие станет частью студенческого хакатона «Большие вызовы». Трансляции дискуссий пройдут в прямом эфире в сообществе VK Education.
Активные гости фестиваля тоже найдут, чем заняться: ВКонтакте организует фитнес-день с открытыми тренировками и лекциями про спорт и правильное питание. Любой желающий сможет присоединиться к масштабному вызову в сервисе «Шаги ВКонтакте», каждому участнику которого предстоит пройти 70 тысяч шагов за 7 дней.
Специально к фестивалю в сервисе VK Знакомства появится механика поиска пары по популярным интересам пользователей. Функция поможет участникам ВФМ-2024 завести знакомства на основе общих увлечений, не отрываясь от активностей фестиваля.
Особую роль сыграет специальный чат Сферум в VK Мессенджере: в рамках детской программы ВФМ-2024 гости фестиваля смогут поучаствовать в интерактивных играх и поделиться своими впечатлениями в режиме реального времени. На большом экране ребята смогут оставить сообщения, фото и видеокружочки.
Мультимедийный объект «Место встречи», расположенный на площадке фестиваля VK, поможет создавать уникальные открытки с использованием нейросети. Также на нем можно будет посмотреть самые яркие посты, истории и ролики, опубликованные ВКонтакте под хэштегами #ВФМ2024 и #WYF2024. Поддерживать связь и следить за актуальными событиями Всемирного фестиваля молодежи участники смогут в официальном сообществе ВКонтакте.