Что ждет гостей на Всемирном фестивале молодежи 2024

Мультимедийный объект «Место встречи», расположенный на площадке фестиваля VK, поможет создавать уникальные открытки с использованием нейросети. Также на нем можно будет посмотреть самые яркие посты, истории и ролики, опубликованные ВКонтакте под хэштегами #ВФМ2024 и #WYF2024. Поддерживать связь и следить за актуальными событиями Всемирного фестиваля молодежи участники смогут в официальном сообществе ВКонтакте.