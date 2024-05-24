Мозг ребенка подстраивается под язык матери еще до рождения

Они провели эксперимент с группой женщин из Каталонии, где многие говорят на двух языках — испанском и каталонском. 41% участниц во время беременности говорили исключительно на первом (91%) или втором (9%). Остальные 59% женщин использовали два языка: испанский и каталонский либо комбинацию одного из них с другими языками (арабский, английский, румынский, португальский).