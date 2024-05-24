Мозг ребенка подстраивается под язык матери еще до рождения

Язык матери влияет на акустическую восприимчивость ее будущего ребенка. К такому выводу пришли испанские ученые. Их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience.
Они провели эксперимент с группой женщин из Каталонии, где многие говорят на двух языках — испанском и каталонском. 41% участниц во время беременности говорили исключительно на первом (91%) или втором (9%). Остальные 59% женщин использовали два языка: испанский и каталонский либо комбинацию одного из них с другими языками (арабский, английский, румынский, португальский).
На лбу младенцев разместили электроды, чтобы измерить электрическую активность их мозга в ответ на различные звуки. Выяснилось, что дети матерей-билингвов были чувствительны к более широкому диапазону.
Малыши, которые в утробе слышали один язык, были чувствительнее к набору звуков, характерному конкретно для этого языка. Вместе с тем электрическая активность в ответ на каждый звук была выше, чем у детей билингвов.
Следовательно, мозг одноязычных детей был приспособлен к сильной реакции на важные для него звуки. У билингвов же была менее выраженная реакция, но при этом на большее число звуков.
Эта работа подчеркивает важность воздействия языковых стимулов на развивающийся мозг плода. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что для составления конкретных рекомендаций для будущих матерей, особенно билингвов, нужны дополнительные исследования.
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Айгуль Сабитова