Мощнейший МРТ в мире получил первые снимки мозга

Впервые самый мощный МРТ применили исследователи из французского Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии (CEA) в 2021 году для сканирования тыквы. И спустя три года органы здравоохранения разрешили использовать аппарат для проведения магнитно-резонансной томографии людям.
Индукция магнитного поля, создаваемого сканером, составляет 11,7 тесла, в то время как мощность магнитно-резонансных томографов, которыми пользуются сегодня в больницах, не превышает трех тесл.
С помощью мощнейшего аппарата МРТ специалистам теперь стали видны крошечные сосуды, питающие кору головного мозга.
Одна из основных целей сканера — улучшить понимание устройства мозга и того, какие области активируются во время выполнения каких-либо задач. По словам ученых, с помощью такого мощного аппарата можно будет получить новые данные о механизмах развития болезни Альцгеймера или психологических состояний, таких как шизофрения или депрессия.
Ученые также надеются составить карту того, как определенные лекарства, используемые для лечения биполярного расстройства (например, литий), распределяются по мозгу.
Ранее ученые из России создали компьютерную программу для диагностики шизофрении по МРТ.
Анна Морозова