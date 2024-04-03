Мощнейший МРТ в мире получил первые снимки мозга

Одна из основных целей сканера — улучшить понимание устройства мозга и того, какие области активируются во время выполнения каких-либо задач. По словам ученых, с помощью такого мощного аппарата можно будет получить новые данные о механизмах развития болезни Альцгеймера или психологических состояний, таких как шизофрения или депрессия.