В РФ создали компьютерную программу для диагностики шизофрении по МРТ

Ученые Курчатовского института разработали программу-классификатор, которая способна с точностью 85% диагностировать шизофрению по МРТ мозга пациента. Программу планируется использовать в медицинской практике, а кроме того, для дальнейших исследований болезни — ведь причины ее возникновения по-прежнему до конца не известны. Работа ведется совместно со специалистами психиатрической клинической больницы № 1 им Н. А. Алексеева.