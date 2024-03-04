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В РФ создали компьютерную программу для диагностики шизофрении по МРТ

Ученые Курчатовского института разработали программу-классификатор, которая способна с точностью 85% диагностировать шизофрению по МРТ мозга пациента. Программу планируется использовать в медицинской практике, а кроме того, для дальнейших исследований болезни — ведь причины ее возникновения по-прежнему до конца не известны. Работа ведется совместно со специалистами психиатрической клинической больницы № 1 им Н. А. Алексеева.
Источник: Freepik

Отмечается, что с помощью классификатора удалось выделить в мозге восемь регионов, изменения в функционировании которых в большинстве случаев говорят о психическом отклонении. Всего же программа анализирует работу более сотни зон головного мозга.

«Наш проект приближает нас к пониманию изменений, происходящих в мозге при шизофрении. Он способствует выявлению нейрофизиологических факторов, приводящих к развитию заболевания, помогает выявить людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи», — рассказал научный сотрудник Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Сергей Карташов.

Уточняется, что программа поможет в случаях, когда врачи-психиатры испытывают трудности с точной постановкой диагноза. Также она может помочь, когда обращение к специалисту невозможно.