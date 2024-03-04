В РФ создали компьютерную программу для диагностики шизофрении по МРТ

Отмечается, что с помощью классификатора удалось выделить в мозге восемь регионов, изменения в функционировании которых в большинстве случаев говорят о психическом отклонении. Всего же программа анализирует работу более сотни зон головного мозга.
«Наш проект приближает нас к пониманию изменений, происходящих в мозге при шизофрении. Он способствует выявлению нейрофизиологических факторов, приводящих к развитию заболевания, помогает выявить людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи», — рассказал научный сотрудник Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Сергей Карташов.
Уточняется, что программа поможет в случаях, когда врачи-психиатры испытывают трудности с точной постановкой диагноза. Также она может помочь, когда обращение к специалисту невозможно.