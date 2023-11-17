Моряки придумали отпугивать агрессивных косаток тяжелым роком
Они создали целый плейлист для противостояния животным.
Они создали целый плейлист для противостояния животным.
Business insider пишет, что немецкий моряк Флориан Рутч, управляющий арендованным катамараном у побережья Пиренейского полуострова, как и его коллеги, устал от атак косаток. На одном из тематических форумов он прочитал, что громкая музыка в стиле хэви-метал из подводных динамиков может отпугнуть хищников.
Тогда Рутч вместе с коллегами создал плейлист Metal for Orcas («Металл для косаток»). В него вошли песни с меткими названиями «The Blood of Power» («Власть крови»), «Infinite Terror» («Бесконечный террор»), «Stretched and Devoured» («Растянутый и объединяющий») и «Exceptionally Sadistic» («Исключительно садистский»).
Команда Флориана Рутча уже опробовала музыкальное оружие на практике, но решительные животные все равно добились успеха, ударив по рулям лодки и выведя ее из строя. Эксперты считают, что даже если косатки изначально ненавидели хеви-метал, из-за своей способности общаться и адаптироваться они могут быстро привыкнуть к рок-мелодиям.
Недавно активные косатки были замечены и в бухтах Магадана.
Олеся Маевская