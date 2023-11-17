Моряки придумали отпугивать агрессивных косаток тяжелым роком

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Business insider пишет, что немецкий моряк Флориан Рутч, управляющий арендованным катамараном у побережья Пиренейского полуострова, как и его коллеги, устал от атак косаток. На одном из тематических форумов он прочитал, что громкая музыка в стиле хэви-метал из подводных динамиков может отпугнуть хищников.

Тогда Рутч вместе с коллегами создал плейлист Metal for Orcas («Металл для косаток»). В него вошли песни с меткими названиями «The Blood of Power» («Власть крови»), «Infinite Terror» («Бесконечный террор»), «Stretched and Devoured» («Растянутый и объединяющий») и «Exceptionally Sadistic» («Исключительно садистский»).

Команда Флориана Рутча уже опробовала музыкальное оружие на практике, но решительные животные все равно добились успеха, ударив по рулям лодки и выведя ее из строя. Эксперты считают, что даже если косатки изначально ненавидели хеви-метал, из-за своей способности общаться и адаптироваться они могут быстро привыкнуть к рок-мелодиям.

Недавно активные косатки были замечены и в бухтах Магадана.