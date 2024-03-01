Монотонная речь во время сна может улучшить его качество

Ученые из исследовательского центра при Льежском университете (Бельгия) обнаружили, что человек, находящийся во сне, способен реагировать на звуки. Исследование опубликовано в Journal of sleep research.
Когда участники исследования находились в спящем состоянии, ученые при помощи специализированных устройств считывали электрическую активность сердца. Пока добровольцы спали, им включали аудиозаписи человеческих голосов с разной эмоциональной окраской.
Как оказалось, даже в состоянии сна человек реагирует на звуки и анализирует их. Так, при прослушивании спокойной речи сердцебиение испытуемых замедлялось. Это говорит о том, что качество глубокого сна улучшалось, а продолжительность его фазы увеличивалась. Если голос, звучащий на аудиозаписи, был с нейтральной эмоциональной окраской, он не оказывал никакого эффекта.
Затем специалисты считали данные мозговой активности и сравнили их с данными сердечной. Оказалось, что мозг и сердце во время сна реагируют на внешние раздражители так же, как и во время бодрствования.
Ученые надеются, что результаты их работы помогут найти комплексный подход к тому, как можно обеспечить более здоровый и полноценный сон.
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Анна Морозова