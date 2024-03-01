Монотонная речь во время сна может улучшить его качество

Как оказалось, даже в состоянии сна человек реагирует на звуки и анализирует их. Так, при прослушивании спокойной речи сердцебиение испытуемых замедлялось. Это говорит о том, что качество глубокого сна улучшалось, а продолжительность его фазы увеличивалась. Если голос, звучащий на аудиозаписи, был с нейтральной эмоциональной окраской, он не оказывал никакого эффекта.