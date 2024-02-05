Как «цветной шум» влияет на качество сна, изучили ученые

Оказалось, что существенно помочь людям с бессонницей «цветной шум» все-таки не способен. Об этом пишет портал Medical Xpress.
Наш мозг даже во время сна продолжает реагировать на окружающие звуки. Около 10 лет назад ученые обнаружили, что некоторые слуховые сигналы вызывают в спящем мозге более медленные волны, что способствует расслаблению. Но это работает только с очень короткими сигналами, посланными точно в нужное время. Кроме того, при данном воздействии мозг человека должен быть подключен к ЭЭГ.
Кэрриер со своей командой повторила эксперимент десятилетней давности в своей лаборатории. Результат оказался таким же: точный звуковой сигнал может заставить нервную систему производить медленные волны. Однако доказательств того, что эти волны помогут улучшить качество сна у того, кто страдает бессонницей, сейчас нет.
Соответственно, на сегодняшний день научных доказательств того, что звук или звуки улучшают сон, оказывая влияние на мозговые волны, недостаточно. Тем не менее некоторым людям может помочь все, что отличается успокаивающим эффектом. Например, музыка или белый шум.