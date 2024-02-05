Как «цветной шум» влияет на качество сна, изучили ученые

Наш мозг даже во время сна продолжает реагировать на окружающие звуки. Около 10 лет назад ученые обнаружили, что некоторые слуховые сигналы вызывают в спящем мозге более медленные волны, что способствует расслаблению. Но это работает только с очень короткими сигналами, посланными точно в нужное время. Кроме того, при данном воздействии мозг человека должен быть подключен к ЭЭГ.