«Молодильные яблоки»: названы продукты с антивозрастным действием

Преподаватель кафедры дерматологии, доктор Дерья Кан отмечает, что сбалансированное и здоровое питание предотвращает повреждение клеток и замедляет старение. В статье для турецкого издания Turkiye Gazetesi она назвала продукты, которые восстанавливают значительно замедлить старение клеток, работая как «броня» для нашего организма.
Вода
Жидкость больше всего нужна всем клеткам нашего организма для получения энергии и выведения отходов. Вода обеспечивает здоровое функционирование внутренних органов, делает кожу более яркой и предотвращает появление морщин.
Грецкие орехи
Это один из лучших растительных источников омега-3 — незаменимый продукт для поддержания здоровья головного мозга и когнитивных функций. Грецкие орехи укрепляют иммунитет, помогая поддерживать упругость кожи.
Авокадо
Этот богатый многими витаминами и минералами продукт отвечает прежде всего за выведение отходов из клеток. Авокадо также служит источником влаги для кожи, обеспечивает ее сияние и отсрочивает появление морщин.
Зеленый чай
Сильнейший антиоксидант полезен при кожных заболеваниях, и наряду с этим предотвращает образование солнечных и возрастных пятен на коже.
Яблоки
Одно зеленое яблоко в день, съеденное вместе с кожурой, стимулирует активную выработку коллагена и предотвращает дряблость кожи, замедляет образование морщин и защищает волосы от ломкости.
Виноград
Натуральное соединение ресвератрол, содержащееся в виноградных косточках, является мощным антиоксидантом. Оно защищает от многих видов рака, укрепляет наш иммунитет и подтягивает кожу.
Репчатый лук и чеснок
Они богаты полезными микроэлементами, такими как витамины группы В, селен, сера. Защищают кожу от вредного воздействия солнца. Благодаря содержанию серы способствуют восстановлению клеток и делают кожу подтянутой.
Томаты
Помидоры очень эффективны при кожных заболеваниях, легко устраняют угревую сыпь, помогают при экземе, улучшают состояние волос и кожи головы, могут быть использованы в качестве легкого пилинга.
Темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи, салат-латук и другие)
Высокое содержание фолиевой кислоты, содержащееся в них, обеспечивает поддержание упругости кожи, препятствует образованию целлюлита.
Ягоды и фрукты (особенного темного цвета, такие как вишня, клубника, клюква, черника, малина, ежевика)
Они богаты антиоксидантами, поэтому обладают мощными антивозрастными свойствами. Кроме того, содержат много витамина С, благодаря чему восстанавливают поврежденные клетки и предотвращают развитие рака кожи.
Темный шоколад
Какао-бобы — тоже источники антиоксидантов. Но для эффекта нужно употреблять продукты с высоким содержанием их в составе.
Рыба
Богатый омега-3 продукт полезен как для сердца, так и для кожи. Особенно незаменим при псориазе, замедляет гибель клеток.
Йогурт
Рибофлавин (витамин В2), содержащийся прежде всего в сыворотке йогурта, оказывает омолаживающее и регенерирующее действие на кожу.
В целом специалисты рекомендуют использовать в своем рационе больше натуральных продуктов и по возможности полностью исключить употребление фаст-фуда и газированных напитков. Недавно ученые выяснили, что снеки, газировки, выпечка и подобная пища повышает риск более чем 30 заболеваний, в том числе онкологии.
Олеся Маевская