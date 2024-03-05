«Молодильные яблоки»: названы продукты с антивозрастным действием

В целом специалисты рекомендуют использовать в своем рационе больше натуральных продуктов и по возможности полностью исключить употребление фаст-фуда и газированных напитков. Недавно ученые выяснили, что снеки, газировки, выпечка и подобная пища повышает риск более чем 30 заболеваний, в том числе онкологии.