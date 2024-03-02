Чипсы и газировка оказались вреднее табака

Учёные взяли данные о почти десяти миллионах пациентах за последние три года и выяснили, что потребление такой пищи связано с увеличением на 50% риска летальных сердечно-сосудистых заболеваний, на 48−53% — тревоги и иных психических отклонений, на 12% — диабета II типа, на 40−66% — ожирения, а на 21% — смерти в принципе. Всего в списке значатся 32 болезни, в том числе онкология.