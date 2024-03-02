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Чипсы и газировка оказались вреднее табака

Употребление снеков, газировки, выпечки и подобной пищи повышает риск более чем 30 заболеваний, в том числе онкологии. Это выяснила группа учёных из США, Австралии, Франции и Ирландии, результаты их работы опубликованы в журнале The BMJ. Речь идёт об ультра-обработанных продуктах, производящихся промышленно. Они содержат красители, эмульгаторы, иные добавки, а также богаты жирами и солью, но бедны на клетчаку и витамины.
Источник: РИА "Новости"

Учёные взяли данные о почти десяти миллионах пациентах за последние три года и выяснили, что потребление такой пищи связано с увеличением на 50% риска летальных сердечно-сосудистых заболеваний, на 48−53% — тревоги и иных психических отклонений, на 12% — диабета II типа, на 40−66% — ожирения, а на 21% — смерти в принципе. Всего в списке значатся 32 болезни, в том числе онкология.

Несмотря на такие грозные выводы, авторы подчёркивают, что их исследование не подтверждает причинно-следственную связь между потреблением ультра-обработанной продукцией и этими недугами. Они призывают прикладывать усилия для популяризации здоровых пищевых привычек.

Ранее исследование американских учёных показало, какие недорогие продукты, наоборот, снизят риск развития онкологии. Оказалось, что такими свойствами обладают, в частности, гранат, брокколи и редис.