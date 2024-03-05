«Мини-органы» впервые вырастили из стволовых клеток

Органоиды — это миниатюрные и упрощенные версии органов, позволяющие изучать их функционирование как в здоровом состоянии, так и в случае поражения болезнью.
До сих пор клетки для органоидов получали из стволовых клеток взрослого человека или тканей плода. Команда ученых из Университетского колледжа Лондона больницы Грейт-Ормонд-стрит смогла провести процедуру, используя амниотическую жидкость, которая окружает ребенка в утробе матери и защищает его на протяжении всей беременности. Об этом пишет Daily Mail.
Извлечение стволовых клеток происходило во время диагностического тестирования беременных женщин на сроке от 16 до 34 недель. Процедура является безопасной для плода.
Полученные клетки содержали всю необходимую генетическую информацию. Ученые определили, из каких тканей были взяты образцы, и вырастили из них органоиды печени, почек и кишечника.
Органоиды продемонстрировали свойства настоящих тканей, в том числе экспрессию генов и белков. Они позволили ученым понять, что происходит с органами плода как во время его здорового становления, так и при отклонениях. Так, исследователи смогли рассмотреть развитие врожденной диафрагмальной грыжи — дефекта диафрагмы, при котором печень и кишечник смещаются в грудную клетку. Это оказывает давление на легкие, препятствуя здоровому росту.
Авторы сравнили органоиды младенцев с дефектом диафрагмы и с органоидами здоровых младенцев для изучения биологических характеристик. Ученые выявили между двумя группами различия, что в будущем поможет протестировать новые методы лечения недуга.
Во время дальнейших исследований специалисты планируют изучить и другие генетические заболевания, влияющие на легкие, такие как муковисцидоз, который также поражает поджелудочную железу, почки, печень и кишечник.
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Анна Морозова