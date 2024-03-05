«Мини-органы» впервые вырастили из стволовых клеток

Органоиды продемонстрировали свойства настоящих тканей, в том числе экспрессию генов и белков. Они позволили ученым понять, что происходит с органами плода как во время его здорового становления, так и при отклонениях. Так, исследователи смогли рассмотреть развитие врожденной диафрагмальной грыжи — дефекта диафрагмы, при котором печень и кишечник смещаются в грудную клетку. Это оказывает давление на легкие, препятствуя здоровому росту.