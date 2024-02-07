В Сибири вырастили мини-мозги для изучения генетических мутаций

Ранее сообщалось о том, что международная команда нейрофизиологов открыла пять подтипов болезни Альцгеймера. Различие между ними состоит в белках и биомолекулах, чья работа нарушается при деменции. Каждый из подтипов требует определенного подхода при лечении. И это объясняет, почему в ряде случаев терапия болезни Альцгеймера не помогает.