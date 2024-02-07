В Сибири вырастили мини-мозги для изучения генетических мутаций

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вырастили в лаборатории церебральные 3D-органоиды (т. н. мини-мозги). Такие ткани по «строению близки к отдельным частям настоящих органов», сообщается на сайте учреждения.
Руководитель проекта — младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Татьяна Шнайдер. Цель эксперимента — изучение мутаций в гене контактин-6 (CNTN6) и их влияния на развитие умственной отсталости.
В CNTN6 есть два HAR-элемента (от английского Human accelerated regions). Они особо не изменялись на протяжении эволюции позвоночных. Но в случае с человеком трансформации в таких элементах происходили быстро.
«Это и стало основой для гипотезы о том, что HAR-элементы стали одним из главных механизмов эволюции мозга, приведшей к развитию у предков современного человека речи и абстрактного мышления», — поясняют в ИЦиГ СО РАН.
Ученые получили грант и планируют продолжить исследование. Они собираются изучить, «как “выключение” каждого элемента влияет на процесс нейрогенеза и может быть вовлечено в механизм развития умственной отсталости».
Ранее сообщалось о том, что международная команда нейрофизиологов открыла пять подтипов болезни Альцгеймера. Различие между ними состоит в белках и биомолекулах, чья работа нарушается при деменции. Каждый из подтипов требует определенного подхода при лечении. И это объясняет, почему в ряде случаев терапия болезни Альцгеймера не помогает.