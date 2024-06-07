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Minecraft выпустил официальный набор для вязания

Идеальный подарок, и не только для бабушки.

Источник: The Woobles

Minecraft создал официальный набор для вязания. Его стоимость — 130 долларов.

В комплект входят красивые спицы, нитки, бижутерия и инструкция. С их помощью можно связать Крипера, Железный меч, Свинью, Седло, Хранителя и музыкальный диск.

«Этот комплект поможет вам устроить настоящий шторм и выиграть по-крупному. Кроме того, к концу вы увидите разницу в ваших навыках вязания крючком. Просто следуйте пошаговым видеоурокам, которые прилагаются к каждому набору», — говорят производители.

Заметим, новинка может помочь уменьшить стресс. Дело в том, что рукоделие на ночь глядя нормализует сон, а это одно из составляющих психоэмоционального баланса.

Айгуль Сабитова