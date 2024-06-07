Minecraft выпустил официальный набор для вязания

«Этот комплект поможет вам устроить настоящий шторм и выиграть по-крупному. Кроме того, к концу вы увидите разницу в ваших навыках вязания крючком. Просто следуйте пошаговым видеоурокам, которые прилагаются к каждому набору», — говорят производители.