Мимика собак и волков сильно различается

В целом одомашненные животные оказались ограничены в движениях мышцами морды, языком и губами по широкому спектру эмоций. Например, волки морщили нос и поднимали верхнюю губу в состоянии гнева в 80% случаев, в то время как собаки вне зависимости от породы — в 34%. В том же случае первые двигали ушами вперед в 30% эпизодов, вторые — лишь в 12%.