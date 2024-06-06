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Мимика собак и волков сильно различается

Ученые проанализировали видео с волками и собаками и пришли к выводу, что одомашненные животные отличаются более скудной мимикой.

Источник: AP 2023

Собаки — одомашненные потомки волков. Их проживание рядом с людьми и селекция (создание пород) значительно изменили вид этих животных. Биологи из Даремского университета в Великобритании решили выяснить, как человек повлиял на способность собак успешно воспроизводить те же выражения морды, что и их предки, и какие отличия в морфологических признаках приобрели. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

У собак благодаря сложной мускулатуре головы есть мимика, как и у волков. Некоторые породы одомашненных животных сохранили «волчью» внешность, что нельзя сказать о тех, кто появился вследствие селекции. Например, у ротвейлеров и мопсов висячие уши, широкий череп и отвисшие уши.

В выборку исследования вошли волки и собаки, которых содержали небольшими группами по две-три особи в вольерах, в которых они могли свободно передвигаться и взаимодействовать с сородичами и людьми.

Исследователи воздействовали на животных звуками ветра и самолетов, писком игрушек, звуками природы и других зверей, чтобы пробудить эмоции. Реакции собак и волков записывали на видео.

Результаты анализа собранных видео показали, что мимика волков связана с девятью конкретными эмоциональными состояниями: гневом, тревогой, любопытством, страхом, дружелюбием, счастьем, интересом, радостью, удивлением. Если настроение этих животных можно было легко идентифицировать по движению мышц лица, с собаками ясности было меньше.

В целом одомашненные животные оказались ограничены в движениях мышцами морды, языком и губами по широкому спектру эмоций. Например, волки морщили нос и поднимали верхнюю губу в состоянии гнева в 80% случаев, в то время как собаки вне зависимости от породы — в 34%. В том же случае первые двигали ушами вперед в 30% эпизодов, вторые — лишь в 12%.

Когда волки испытывали интерес, обнюхивали в 46% случаев, собаки же делали это только в 17% случаев.

По словам специалистов, широко известно, что одомашнивание и селекция привела ко множеству проблем со здоровьем у многих пород собак. Теперь мы привели доказательства того, что разведение еще и ограничило их способности к социальному общению", — подытожили авторы исследования.

Отличаются мимикой и кошки. Фелинологи выяснили, что у кошек есть 276 различных выражений морды.

Анна Морозова