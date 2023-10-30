«Поведенческие процессы»: у домашних кошек есть 276 различных выражений морды

Не только «кошатники», но и большинство случайных прохожих способны распознать в двух кошках с прижатыми ушами, оттянутыми назад усами и сморщенными носами соперников, готовых начать драку. А уж владельцы этих домашних питомцев знают намного больше гримас, которые кошки способны выдавать. И это не приписывание животным человеческих способностей от большой любви, говорят ученые. Новое исследование, опубликованное в журнале «Поведенческие процессы», свидетельствует о наличии у кошек 276 различных выражений их кошачьих морд. Среди них даже «улыбка Чеширского кота» нашлась, и не одна.

27 движений мышц

Стереотип о кошке, гуляющей сама по себе, показывает, что многие до сих пор считают этих животных довольно асоциальными одиночками. Однако известно, что они тоже часто заводят друзей — с другими питомцами в домах своих хозяев, с самим владельцем, в некоторых странах у моря можно увидеть на улицах бездомных кошек, которые живут целыми колониями, захватывают районы, а иногда и целые острова.

По словам Лорен Скотт, студентки Медицинского центра Университета Канзаса и «кошатницы», ранее исследования эмоциональности кошек если и проводились, то были посвящены в основном агрессии. Однако, по мнению Скотт, чтобы жить такими колониями или даже небольшой компанией в одном доме, нужны не только драки, но и дипломатия, и дружба. Решив проверить свою теорию, она отсняла около 194 минут видео с поведением 53 кошек из кошачьего кафе в Калифорнии. Животные постоянно жили там, предоставляя посетителям возможность гладить кошек и общаться с ними.

Вместе с эволюционным психологом Бриттани Флоркевич из Калифорнийского университета они разобрали несколько часов видео по кусочкам, классифицировав все движения лицевых мышц кошек. При этом исключили те, которые не выражали эмоции: вроде зевания, жевания или дыхания.

В результате было обнаружено 276 различных выражений кошачьих морд, обращенных к другим кошкам — гораздо больше, чем многие могли предположить. Каждое выражение лица складывалось из нескольких (до четырех) уникальных мимических движений, как моргание, расширенные или суженные зрачки, отвисшая челюсть или приоткрытый рот, облизывание носа, вытянутые усы, бесконечные вариации положения ушей и так далее — всего 26 типов движений лицевых мышц. Для сравнения, у собак их 27, а у людей 44, но до сих пор неизвестно, во сколько выражений лица они могут складываться.

Также авторы подсчитали, что у кошек было больше дружелюбных выражений морд — 45%, агрессивные тоже имелись — 37%. Остальные были отнесены к «чему-то вроде улыбки Чеширского кота» — они были настолько двусмысленными, что попадали в обе категории, говорят исследователи. Неясно, что кошки пытались ими сказать друг другу.

Совместная эволюция

Общими стабильными признаками дружелюбия авторы назвали направление ушей и усов в сторону сородича. А вот если уши и усы отводятся в другую сторону, общение перестает быть позитивным. Если за этим следуют суженные зрачки и облизывание — ничего хорошего не жди, переводят исследователи с кошачьего мимического.

Авторы отмечают, что дружелюбные гримасы кошек очень напоминают те, которые воспроизводят люди, собаки, обезьяны и другие животные. Команда предполагает, что общее у разных видов в мимике могло появиться уже в ходе совместной эволюции человека и его братьев меньших. Так, эволюционный психолог Флоркевич считает, что кошки (как и собаки) учились показывать дружелюбие, когда, например, ожидали остатки человеческого ужина у стола.