Миллионы лет назад орбита Земли изменилась из-за столкновения

Около 56 миллионов лет назад, на стыке палеоцена и эоцена, температура Земли поднялась до 8 . Для научного сообщества это всегда было загадкой, однако теперь планетолог Натан Каиб из Института планетологии и астрофизик Шон Рэймонд из Лаборатории астрофизики Бордо предполагают, что причиной могло быть случайное столкновение. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Солнечная система относительно стабильна, однако орбиты могут изменяться, причем довольно легко. Так, у Земли она регулярно перемещается планетами-гигантами, которые вносят изменения в траекторию полета и наклон оси. Но могла ли проходящая мимо звезда повлиять на климат космического объекта на значительном расстоянии?
Ученые смоделировали ситуацию, произошедшую 2,8 миллиона лет назад, когда солнцеподобная звезда HD 7977 прошла мимо Солнечной системы, возможно, настолько близко, что пролетела внутри облака Оорта (гипотетическая область Солнечной системы, являющаяся источником долгопериодических комет).
Специалисты предполагают, что звезда пролетела на расстоянии 31 тысячи астрономических единиц от Земли, что в 31 тысячу раз больше расстояния между Солнцем и нашей планетой, следовательно, это слишком далеко, чтобы оказать большое влияние.
В ходе исследования ученые обнаружили, что расстояния ближе к меньшему концу диапазона оказывают какое-то гравитационное влияние на движения планет относительно Солнца.
Это означает, что проходящая мимо звезда тогда повлияла на климат и, возможно, даже сыграла роль в тепловом максимуме. По словам специалистов, в дальнейших исследованиях эволюции Солнечной системы должны учитываться такие проходящие объекты, как HD 7977.
Ранее ученые выяснили, что превратило Землю в «снежок» на миллионы лет.
Анна Морозова