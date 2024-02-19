Миллионы лет назад орбита Земли изменилась из-за столкновения

Около 56 миллионов лет назад, на стыке палеоцена и эоцена, температура Земли поднялась до 8 . Для научного сообщества это всегда было загадкой, однако теперь планетолог Натан Каиб из Института планетологии и астрофизик Шон Рэймонд из Лаборатории астрофизики Бордо предполагают, что причиной могло быть случайное столкновение. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.