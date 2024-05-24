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Микропластик обнаружили в сердце, мозге и голенях человека

Крошечные фрагменты пластика найдены в глубоких венах голеней, а также в артериях сердца и головного мозга.

Источник: Naked-science.ru

Китайские ученые из Первой больницы при Медицинском колледже Университета Шаньтоу, опубликовали данные исследования, свидетельствующие о распространении микропластика внутри человеческого организма.

30 пациентов, участвовавших в этом исследовании, перенесли операцию по удалению тромбов после инсульта, сердечного приступа или тромбоза глубоких вен ног или таза. С помощью последующего химического анализа в 24 тромбах из 30-ти был обнаружен микропластик различных форм и размеров. Из 15 видов пластика, выявленных в ходе исследования, полиэтилен оказался наиболее распространенным: он составил 54% проанализированных частиц.

Среди участников испытания были жители городов и деревень. Все они имели разные истории болезни и привычки (как вредные, так и полезные). Однако всех пациентов объединяло то, что они ежедневно пользовались пластиковыми изделиями.

Исследователи также обнаружили, что у людей с более высоким содержанием микропластика в тромбах был более высокий уровень D-димера (белковый фрагмент, являющийся маркером тромбообразования). Это говорит о том, что наличие микропластика в крови угрожает здоровью сосудов, потенциально ухудшая свертываемость крови.

Ранее стало известно, где в организме задерживается больше всего микропластика.

Кристина Корчанова