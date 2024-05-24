Микропластик обнаружили в сердце, мозге и голенях человека

30 пациентов, участвовавших в этом исследовании, перенесли операцию по удалению тромбов после инсульта, сердечного приступа или тромбоза глубоких вен ног или таза. С помощью последующего химического анализа в 24 тромбах из 30-ти был обнаружен микропластик различных форм и размеров. Из 15 видов пластика, выявленных в ходе исследования, полиэтилен оказался наиболее распространенным: он составил 54% проанализированных частиц.