Ученые выяснили, где в организме задерживается больше всего микропластика

В новом исследовании ученые создали компьютерную модель для анализа, где попадающий в организм пластик чаще всего откладывается. Оказалось, что наиболее крупные полимерные фрагменты имеют тенденцию застревать в верхних дыхательных путях, включая полость носа и заднюю часть горла.