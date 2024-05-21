Микробиологи создали пиво из дрожжей, взятых у пчел-убийц

Британские микробиологи приготовили крафтовое пиво, использовав пивные дрожжи, найденные в микробиоме кишечника пчел-убийц из Намибии. Об этом сообщает издание Gizmodo.
Все началось с того, что ученые из Кардиффского университета в Великобритании посетили Университет Намибии. У организаций был совместный проект по развитию окружающей среды. Тогда уэльские микробиологи и заинтересовались местными пчелами-убийцами. Они представляют собой гибрид африканской пчелы с различными породами собратьев, обитающих в Европе. Яд этих насекомых не опасен для человека в малых количествах. Однако они гораздо агрессивнее и более сплоченные по сравнению с обычными пчелами (могут преследовать жертву до полукилометра от места встречи).
Ученые собрали образцы грибков Saccharomyces cerevisiae (пивоваренных дрожжей) из кишечного микробиома пчел-убийц. Это были насекомые, умершие естественным путем. Потом исследователи вернулись из Намибии, смешали пивные дрожжи африканских пчел-убийц с дрожжами, полученными от валлийских медоносных пчел, и сварили крафтовое пиво, которое и получило название Killer Bee Beer («Пиво пчел-убийц»).
Сейчас команда ищет пивоварню для сотрудничества, чтобы производить этот напиток в более широких масштабах.
Сообщается, что Killer Bee Beer создали не просто ради развлечения. Ожидается, что оно привлечет внимание к более крупному проекту Кардиффского университета — Pharmabees. Работая над ним, ученые выяснят, может ли опыление некоторых растений помочь при создании лекарств для лечения устойчивых к антибиотикам бактерий и супербактерий. Доходы, полученные от продажи Killer Bee Beer, пойдут на этот новый проект.
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Айгуль Сабитова