Микробиологи создали пиво из дрожжей, взятых у пчел-убийц

Все началось с того, что ученые из Кардиффского университета в Великобритании посетили Университет Намибии. У организаций был совместный проект по развитию окружающей среды. Тогда уэльские микробиологи и заинтересовались местными пчелами-убийцами. Они представляют собой гибрид африканской пчелы с различными породами собратьев, обитающих в Европе. Яд этих насекомых не опасен для человека в малых количествах. Однако они гораздо агрессивнее и более сплоченные по сравнению с обычными пчелами (могут преследовать жертву до полукилометра от места встречи).