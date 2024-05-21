Названо количество алкоголя, существенно повышающее риск инсульта и рака

По мнению британского статистика и эксперта по рискам Дэвида Шпигельхалтера (который консультировал специалистов сферы здравоохранения при составлении рекомендаций 2016 года), вероятность появления проблем с сердцем, сосудами и печенью возрастает, если еженедельно выпивать 15−16 единиц алкоголя. Однако существенный риск представляет повышение количества потребляемого алкоголя до 20−30 единиц.