Названо количество алкоголя, существенно повышающее риск инсульта и рака

Еще более существенным риск становится при употреблении 20−30 единиц. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Согласно ряду рекомендаций, установленных службами здравоохранения Великобритании в 2016 году, еженедельное потребление алкоголя должно быть ограничено 14 единицами. При этом единица представляет собой 10 граммов чистого этанола.
Главный врач Великобритании и правительственный медицинский советник Крис Уитти отметил, что последствиями превышения установленной нормы потребления алкоголя могут быть серьезные проблемы со здоровьем, такие как инсульт, рак, повреждения печени, инфаркт и деменция.
Однако умеренные дозировки спиртного представляют для здоровья не большую опасность, чем сидячий образ жизни и злоупотребление жирной пищей.
По мнению британского статистика и эксперта по рискам Дэвида Шпигельхалтера (который консультировал специалистов сферы здравоохранения при составлении рекомендаций 2016 года), вероятность появления проблем с сердцем, сосудами и печенью возрастает, если еженедельно выпивать 15−16 единиц алкоголя. Однако существенный риск представляет повышение количества потребляемого алкоголя до 20−30 единиц.