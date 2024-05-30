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Медведь украл упаковку печенья из калифорнийского дома

Бурого вора засняли на видео прямо на месте преступления.

Медведь вломился в один из домов в Калифорнии и унес оттуда только одну вещь: упаковку печенья «Oreo».

На видео, снятом в районе Каньон-Крест-Драйв в Монровии, видно, как медведь входит в дом через окно и выходит оттуда с пакетом печенья, свисающим из его пасти.

Соседка пострадавших рассказала, что тот же самый медведь-сладкоежка, которого местные жители теперь называют «Орео», ранее посещал ее гараж, чтобы украсть шоколадный торт из холодильника.

Тем временем в Югре мужчина покормил с рук медведя, что бродит по городу пятые сутки. Это также засняли на видео.

Кристина Корчанова