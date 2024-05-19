В Югре мужчина покормил с рук медведя, который бродит по городу пятые сутки

До этого сообщалось, что жительница подмосковной деревни едва не пострадала от медведицы, живущей у нее на участке больше 20 лет. Хозяйка как обычно покормила с утра питомца и ушла в дом, плохо заперев дверь клетки. Медведица воспользовалась случаем, выбралась из изоляции и забежала в жилое помещение. В итоге пенсионерке пришлось спасаться бегством.