Медики выяснили, что в России быстро «молодеет» инсульт

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Эта болезнь, вопреки устоявшемуся мнению, поражает не только пожилых. «Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире», — заявила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Она отметила, что инсульт стремительно молодеет. В России от пяти до восьми процентов случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие десять лет риск заболевания увеличивается в три раза.

Однако опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики в сочетании с грамотным медицинским контролем. Так на раннем этапе развития инсульта необходимо использовать «терапевтическое окно» (диапазон дозировок лекарства, которые могут вылечить болезнь эффективно без проявления токсических эффектов), так как терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, пока в тканях мозга не произошли необратимые повреждения.

Недавно сердечно-сосудистый хирург назвал риски развития инсульта и рассказал, кому он грозит.

Олеся Маевская