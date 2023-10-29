Перед катастрофой. Врач назвал риски развития инсульта и кому он грозит

Такую болезнь, как инсульт, многие боятся. Но при этом, парадокс, — не особо стремятся предотвратить. Хотя, как отмечают медики, способов профилактики много и они не так сложны, как кажется. Что же может указать на скорый риск инсульта и какие моменты в жизни надо изменить, чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями или даже не погибнуть, aif.ru рассказал сердечно-сосудистый хирург, заведующий дневным стационаром НКЦ№ 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Дмитрий Некрасов.

Заболевание это относится к числу многофакторных — нельзя выделить какую-то одну причину его развития. По прогнозу ВОЗ, к 2050 году количество инсультов в мире увеличится в 2 раза.

На что обращать внимание?

Самый основной фактор риска — артериальная гипертония. По данным статистики, практически у 98% пациентов с инсультом была гипертония. Связано это с тем, что высокое давление приводит к спазму сосудов, изменениям и утолщениям стенки. Ток крови ухудшается, мозг недополучает кислород. При развитии очень высокого давления (гипертонический криз) есть риск разрыва сосуда и кровоизлияния в ткань головного мозга.

Вторым большим фактором риска является атеросклероз сонных артерий. Крайне коварная ситуация, так как бляшки в этих сосудах обнаруживаются зачастую уже после инсульта. По другому он себя никак не проявляет. Если на УЗИ видна бляшка, которая перекрывает просвет сосуда наполовину, это повод задуматься и принимать определенные препараты. Требуется и динамическое наблюдение за бляшкой. Если же бляшка перекрывает сосуд на 70%, это уже повод для операции, чтобы убрать бляшку и восстановить беспрепятственный кровоток к головному мозгу. Могут быть использованы как открытое вмешательство — удаление бляшки, так и установка стента, позволяющего прижать ее к стенке и не допускающего ее роста, отрыва и миграции.

Также необходимо внимательно следить за ритмом сердца. Фибрилляция предсердий крайне опасна. В местах, где сердце не сокращается или сокращается не синхронно, возникает застой крови. В основном такая проблема характерна для ушка левого предсердия. Кровь не может оставаться жидкой, и образуются тромбы. При выходе из левого предсердия тромб через левый желудочек и аорту кратчайшим путем идет в сонные артерии и в мозг. Такая ситуация называется ишемическим инсультом, или инфарктом мозга. Кровоток прекращается, ткань начинает умирать. Так что надо вовремя проходить диспансеризацию, контролировать ритм сердца, записывать ЭКГ, обращать внимание на перебои и неравномерность работы сердца. Здесь, как правило, назначаются препараты для разжижения крови профилактически.

Также нельзя игнорировать сахарный диабет, на фоне которого агрессивнее протекают все заболевания. Он поражает мелкие сосуды, в том числе и в головном мозге, что чревато развитием лакунарного инсульта. Не стоит и засиживаться на одном месте — гиподинамия губительна для мозга. Надо гулять, ходить — требуется прогулка не менее 40 минут в день, если у человека нет высокой нагрузки, и не менее часа-полутора, если нагрузка серьезная. Можно подключить велосипед, велотренажер, плавание, беговые лыжи, коньки. Средняя по интенсивности физнагрузка — это домашняя работа с пылесосом около 20 минут. А вот от тяжелых тренировок, связанных с рывковыми и толчковыми нагрузками и подъемом тяжестей, лучше отказаться. Нехорошим фактором будет баня и работа в горячем цеху. Это может стать причиной повышения артериального давления и кровоизлияния в головной мозг.

Избегать следует и лишнего веса — на его фоне тоже многие заболевания текут интенсивнее. Другой фактор риска — курение. Во время него у человека начинается спазм, который длится еще полчаса после курения, причем неважно, обычная ли это сигарета или электронная. Этот спазм может стать причиной сужения сосудов и инсульта.

И, конечно же, необходимо избегать стрессов. После работы, например, можно прогуляться минут 15−20 — это позволит упорядочить мысли, выдохнуть, расслабиться и не нести стресс с работы домой.

Бывает ли инсульт неожиданно?

Многие часто говорят, что инсульт стал для них открытием. На деле же всегда есть какие-то факторы риска, просто к ним не относятся с должным вниманием. Например, человек чувствовал сбой ритма, как будто что-то трепещет внутри, но он может проходить самостоятельно, поэтому пациент и не бьет тревогу: потрепетало и прошло. Но сказать, что инсульт произошел неожиданно, нельзя.

Чаще всего речь идет даже не про один фактор, а про их сочетание, например, это могут быть гипертония и атеросклероз.

Угроза для молодых

Молодежь очень страдает от рисков инсульта — это недосыпание, стрессы, прием энергетиков, постоянно надо работать. В силу возраста настораживающие сигналы не обращают на себя внимания. При этом молодые больше подвержены геморрагическому инсульту — а это самые опасные состояния, которые приводят к большому проценту смертности и инвалидности, тяжело поддаются лечению. Геморрагические инсульты молодых характерны для людей в возрасте 30−50 лет.

Опасно ли хроническое нарушение кровообращения?

Под инсультом понимают острое нарушение кровообращения. Когда прекращается кровоток, ткани мозга без питания начинают отмирать. Есть и другой вариант нарушения кровообращения, когда оно происходит по типу вытекания крови из сосуда — это как раз геморрагический инсульт. Сосуд под давлением или аневризма рвутся, кровь начинает вытекать в окружающие ткани мозга, которые никак не приспособлены к контакту с ней. На этом фоне ткань мозга быстро гибнет, вовлекая в этот процесс вещество мозга вокруг. Начинается отек и отмирание тканей.

Но бывает хроническое нарушение мозгового кровообращения, например, на фоне атеросклеротических бляшек в мозге. Это вроде бы и не инсульт, но последствия имеет негативные — нарушение памяти, внимания, человек становится рассеянным, иногда даже начинаются проблемы с психикой. Такое состояние также является предвестником инсульта, который на фоне хронического нарушения рано или поздно случится.