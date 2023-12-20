Мечтательность помогает памяти

Ученые из Гарвардского университета нашли предварительные доказательства того, что, когда мыши мечтают или размышляют о чем-то, их мозг перенастраивается полезным образом для памяти и обучения. Эту гипотезу еще предстоит проверить в дальнейших экспериментах, но полученные данные показали, что когда животным показывают черно-белый клетчатый узор, они визуализируют изображение даже после того, как оно исчезло из поля зрения. По мнению ученых из Гарварда, этот «мечтательный эффект» аналогичен сну.

Исследование опубликовано в журнале Nature. «Мы хотели знать, как процесс мечтаний проходит на нейробиологическом уровне и могут ли эти моменты спокойного размышления быть важны для обучения и памяти», — объяснила нейробиолог Нгиа Нгуен из Гарвардского университета. В исследовании 13 мышам показывали два разных черно-белых изображения 64 раза в течение дня по две секунды каждое в спокойной среде.

В течение нескольких дней эти эксперименты повторялись, пока команда из Гарварда отслеживала электрическую активность семи тысяч нейронов в мозгу восьми мышей, включая нервные клетки зрительной коры и гиппокампа — области, тесно связанной с консолидацией памяти. Каждое из двух изображений в конечном итоге вызывало разные паттерны нейронной активности в латеральной зрительной коре грызунов.

Результаты показали, что мозг животного кодирует каждое изображение с помощью различных моделей нейронной активности. Но особого внимания заслуживает то, что после того, как эти изображения были заменены пустым экраном компьютера, зрительная кора головного мозга мыши иногда «реактивировалась», возбуждая паттерн нейронов, аналогичный удаленному изображению.

Эта краткая реакция часто сопровождалась резкими пульсациями в гиппокампе, а, значит, визуальная информация эффективно кодировалась, несмотря на отсутствие стимула. Со временем активность мозга при виде изображения стала напоминать активность во время размышлений об этом изображении. Это признак того, что мечтания укрепляли одни нейронные связи и ослабляли другие, создавая в целом более эффективную реакцию на стимул.

Результаты исследования показывают, что когда мозг не стимулируется, он может ускользнуть в воображаемый мир, где мысленные образы активно реорганизуют будущие реакции мозга. Пока неясно, применимо ли это и к человеческому мозгу. К слову, некоторые ученые считают, что излишняя мечтательность может оказать негативное воздействие на когнитивные способности, например на внимание и кратковременную память.

Недавно ученые нашли средство для улучшения сна и памяти. Эффект заметен уже через пару недель.

Олеся Маевская